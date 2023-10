Licata, si spezza l'albero maestro della barca a vela: salvati due turisti

Volevano trascorre una tranquilla giornata di relax in mare aperto, ma hanno invece vissuto momenti di grande paura. Due turisti tedeschi in vacanza a Licata stavano navigando a circa due miglia dalla costa agrigentina quando l'albero maestro della loro barca si è spezzato. Le vele sono finite in acqua, l'imbarcazione si è sbilanciata, loro hanno rischiato di finire in acqua. Hanno così lanciato l'sos alla guardia costiera indicando il punto preciso in cui si trovavano: la motovedetta è riuscita ad individuare la barca a vela, battente bandiera tedesca e lunga quottordici metri, in brave tempo. L'imbarcazione è così stata rimorchiata con l'aiuto dell'unità del Gruppo ormeggiatori e barcaioli di Licata e i turisti sono stati messi al sicuro. Una volta raggiunta la riva, hanno ringraziato gli operatori.

A fine agosto altri tre turisti sono stati salvati di fronte alle coste siracusane. Anche loro si trovavano su una barca a vela, ma le condizioni del mare erano proibitive, con vento molto teso e mare agitato. Anche in questo caso, una motovedetta ha individuato l'imbarcazione al largo di Agnone, in procinto di affondare a causa delle cattive condizioni meteo-marine. I militari hanno salvato i tre diportisti, bagnati e infreddoliti, e hanno lasciato alla deriva la barca a vela: non era possibile rimorchiarla ed era ormai semi affondata.