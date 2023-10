Agrigento, cucciolo di delfino salvato nelle acque di San Leone

Un cucciolo di delfino è stato salvato ieri nelle acqua di San Leone. Come si può leggere su Facebook, Luigi Zicari e Sergio Tedesco lo hanno fatto, come si legge sui social, le indicazioni via telefono della dottoressa Jessica Alessi, presidente della MEres (Mediterraneo Ricerca e Sviluppo)

Grazie al Cert - Cetacean strandings Emergency Response Team e in particolare Guido Pietroluongo, che hanno subito attivato la "macchina" che ha consentito il salvataggio del piccolo neonato.

"Grazie alla dottoressa Silvia Grendis del centro recupero della fauna selvatica di Cattolica Eraclea e al corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera Capitaneria Di Porto Empedocle-spiega Jessica Alessi - per il loro pronto intervento e per aver accompagnato Luigi, Sergio ed il neonato delfino in alto mare. Doppio grazie a Luigi ed al suo occhio infallibile che ha trovato un pod di tursiopi".

"Grazie ai tursiopi che pare abbiano adottato il piccolo seppur di una specie differente (delfino comune), il vostro cuore grande non ha uguali io che vi conosco lo so con certezza e ci ho creduto fino all'ultimo. Grazie a tutti quelli che in spiaggia hanno dato un mano per salvare questo neonato (come Alessandro Arcuri che ha fatto da ponte al telefono tra me e Luigi Zicari). Grazie a Gaetano Sanfilippo senza la sua segnalazione il delfino sarebbe quasi sicuramente morto!".

Impegnata tutta la crew di Meris - Mediterraneo Ricerca e Sviluppo come Alessandra Vanacore che ha seguito con me a distanza tutta la vicenda con il fiato sospeso, coadiuvando con un brain storming tra ricercatrici in apprensione