La nave Nadir autorizzata a sbarcare 22 migranti a Lampedusa

La nave ong Nadir è stata autorizzata ad attraccare nel porto sicuro di Lampedusa per sbarcare i 22 migranti che ha soccorso nel Mediterraneo. L’approdo avverrà dopo le 11,15 al molo commerciale, ossia dopo che mollerà l’ancora, con destinazione Porto Empedocle, il traghetto di linea Sansovino.

Intanto, una delegazione di parlamentari europei di S&D e Renew Europe è in visita a Lampedusa. La delegazione è composta dai parlamentari italiani Brando Benifei, capo delegazione PD al Parlamento Europeo, e Pietro Bartolo assieme al socialista spagnolo Domenec Ruiz Devesa, al socialista olandese Thijs Reuten, alla portoghese Isabel Santos; e dalla liberale francese Fabienne Keller di Renew Europe. Ieri, gli eurodeputati hanno incontrato il sindaco Filippo Mannino e visitato l’hotspot di contrada Imbriacola dove sono stati accompagnati dalla viceprefetto Carmen Cosentino ed hanno potuto confrontarsi oltre che con alcuni migranti, con gli operatori della Croce Rossa, delle organizzazioni che prestano servizio all’interno dell’hotspot - Unhcr, Oim, Agenzia europea dell’Asilo, Save the Children - e con i rappresentanti di Frontex.

«Ho voluto fortemente la presenza dei colleghi europei - dice Pietro Bartolo, per 30 anni medico di Lampedusa - per far toccare loro con mano gli umori e i bisogni dell’Isola. In dieci anni, dalla strage del 3 ottobre, è cambiato poco: si continua a morire nel Mediterraneo e il naufragio di Lampedusa, purtroppo, non è rimasto isolato. Ho chiesto che la prossima settimana anche il Parlamento europeo, riunito a Strasburgo in plenaria, torni a parlare di quell’evento e delle politiche europee sull’immigrazione».