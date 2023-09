Sfrecciano a più di 200 chilometri sulla statale 640 ad Agrigento: patente ritirata e multa a due automobilisti

Andare a 200 chilometri orari quando il limite è 70. Non un caso isolato, quello accaduto sulla strada statale 640, tanto che a poche ore di distanza sono stati due gli automobilisti pizzicati dalla polizia stradale di Agrigento, nel corso dei controlli lungo la strada degli scrittori.

Gli agenti, col telelaser, hanno riscontrato diverse violazioni del codice della strada elevando maxi multe e ritirando alcune patenti. Cosa ovviamente accaduta ai due automobilisti sorpresi a sfrecciare a 200 chilometri orari lungo la 640. Nei loro confronti, oltre al ritiro della patente, è scattata una multa molto, molto salata: mille euro a testa.

Due camionisti, invece, sono stati multati sulla statale 115, sempre dalla polizia stradale, tra Siculiana e Montallegro, uno dei due, in particolare, per avere eseguito un sorpasso in presenza della doppia linea continua. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente.