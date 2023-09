Affitta una villa in Toscana e versa 1.500 euro, ma la casa non esiste: agrigentina truffata

Voleva trascorrere l'ultima settimana di ferie in Toscana. Una donna di 58 anni di Agrigento si è così messa alla ricerca di una villa immersa nel verde, una casa per vivere alcuni giorni all'insegna del relax. E invece quella vacanza si è trasformata in un incubo: dopo avere versato 1500 euro tramite un sito internet di prenotazioni, si è resa conto che la villetta non esisteva. E lo ha fatto vedendo coi propri occhi che, di quella casa, non c'era traccia né all'indirizzo indicato, né nei dintorni.

Aveva fatto le valigie con tanto entusiasmo, una volta giunta in Toscana si è fatta accompagnare da un taxi al luogo indicato sul sito, ma la struttura non c'era. Ha chiesto al tassista di ricontrollare, di ripercorrere il tragitto. Ma niente, della villetta nemmeno l'ombra. Una truffa bella e buona messa a segno attraverso un portale che avrebbe un nome simile ad uno molto conosciuto, ma che in realtà si è rivelato falso. La donna è amaramente rientrata ad Agrigento e si è subito recata alla polizia per sporgere denuncia. Le indagini per risalire ai responsabili del raggiro sono in corso.