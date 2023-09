Abbonamento unico su treni e bus per gli studenti ad Agrigento Bassa

Da domani, 28 settembre, sarà possibile acquistare, in un’unica soluzione, l’abbonamento mensile intermodale treno e bus fra Agrigento Bassa e Agrigento Scuole.

Nell’ambito della sinergia tra il Regionale di Trenitalia (società capofila Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) e TUA-Trasporti Urbani Agrigento, di concerto con la Regione Siciliana committente del servizio ferroviario ed il Comune di Agrigento, viene così offerta a studenti e pendolari, che ogni giorno si muovono per raggiungere le scuole dell’agrigentino, una soluzione più comoda e pratica, grazie alla possibilità di acquistare e utilizzare un unico abbonamento, dice Trenitalia.

Attraverso i canali di vendita di Trenitalia, infatti, è possibile scegliere, in pochi e semplici passaggi, l’abbonamento mensile per i viaggi a bordo dei treni regionali (sino alla fermata di Agrigento Bassa, dove avviene l’interscambio treno/bus) e quello del servizio bus di TUA - Trasporti Urbani Agrigento, scegliendo come destinazione o origine del viaggio la località «AGRIGENTO SCUOLE».

Il prezzo dell’abbonamento mensile tra Agrigento scuole e la stazione di Agrigento Bassa è di 41,10 euro a cui verrà aggiunto quello dell’abbonamento mensile della tratta ferroviaria prescelta dal viaggiatore.