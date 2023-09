Agrigento, finto operatore dell'Asp truffa un'anziana al poliambulatorio

Si è spacciato per un operatore dell’Asp di Agrigento e si è fatto consegnare l’oro da un’anziana che doveva effettuare una visita al poliambulatorio. La truffa è stata messa in atto nei locali dell’ex ospedale ai danni di una pensionata di 78 anni di Raffadali, L'uomo le ha detto ha detto che avrebbe dovuto lasciare collana, bracciale e anelli per non inficiare l’esame diagnostico. La donna si è fidata e, inconsapevole di essere finita nel mirino di un truffatore, gli ha consegnato tutto.

Al suo ritorno dai controlli, quell'uomo era sparito con i gioielli. L’anziana ha capito di essere finita in trappola soltanto in quel momento e ha quindi lanciato l'allarme alla polizia, a cui ha raccontato tutto, descrivendo nel dettaglio la persona entrata in azione. In corso le indagini per individuare il truffatore, al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere da cui potrebbero emergere importanti elementi per risalire alla sua identità.