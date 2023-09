Sicilia tra fuoco e temporali: a San Biagio Platani cadono enormi chicchi di grandine

Dagli incendi alle bombe d'acqua, con chicchi di grandine che superano i sette centimetri di diametro. La Sicilia passa da un'emergenza all'altra nel giro di poche ore e, come i meteorologi avevano previsto per il fine settimana, una perturbazione sta già investendo varie zone dell'Isola. A cominciare da Trapani, dove la pioggia è arrivata nella tarda mattinata, con venti fortissimi.

Alberi sono crollati sulle strade, cartelloni pericolanti sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco, molte strade si sono allagate. Come la via Marsala, trasforaata in un fiume dopo una breve pioggia. Il maltempo ha travolto in queste ore anche la provincia di Agrigento: disagi tra Cianciana, Sant'Agelo Muxaro e San Biagio Platani, con le impressionanti immagini da Meteo News 24 e da tanti utenti che hanno visto cadere chicchi di grandine enormi.

Hanno danneggiato i tavolini delle aree esterne di pub e bar, hanno sfondato i vetri delle auto, provocato danni alla carrozzeria dei mezzi parcheggiati. Forti piogge anche a Sciacca. A distanza di poche ore dall'inferno di fuoco che ha messo in ginocchio la Sicilia, sull'Isola si abbassano intanto le temperature: già in queste ore, aria più fresca atlantica avanza verso il Mediterraneo centrale, e man mano un primo calo termico è già giunto sugli estremi settori occidentali della regione.