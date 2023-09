Agrigento, scontro tra una bici elettrica e l'auto guidata da un turista: un giovane in ospedale

Incidente stradale con un ferito in via Francesco Crispi ad Agrigento. Coinvolte un'auto guidata da un turista tedesco e una bicicletta elettrica su cui si trovava un giovane immigrato. Quest'ultimo ha riportato diverse ferite in seguito all'impatto che si è rivelato molto violento: è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. Il conducente dell'Audi è rimasto illeso.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo all'ospedale San Giovanni di Dio con codice rosso. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto.

Si tratta dell'ennesimo incidente in città. Una ragazza di 24 anni è stata travolta da un'auto tre giorni fa, mentre attraversava la strada. E' successo in piazza Vittorio Emanuele. La 24enne di Favara stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un'auto d'epoca, una Lancia Appia. L'impatto è stato molto violento, la giovane è stata sbalzata sull'asfalto dopo un volo di alcuni metri. Anche per lei è stato necessario il trasporto in ospedale.