Sciacca, raid in un uliveto di proprietà di un architetto: tagliati 30 alberi

Trenta alberi di ulivo sono stati tagliati all'interno di un appezzamento di terreno. Un vero e proprio raid avvenuto in una campagna in contrada Quarti Santa Domenica, a Sciacca, in provincia di Agrigento. Ad accorgersi dei fatti è stato il proprietario, un architetto cinquantenne, funzionario comunale in un paese dell’Agrigentino.

Secondo una prima ricostruzione, qualcuno è entrato di notte nel fondo agricolo e ha tagliato trenta alberi. Ingente il danno arrecato. Il proprietario del terreno ha sporto denuncia ai carabinieri di Caltabellotta. I militari dell’Arma hanno ascoltato la testimonianza dell'uomo, si sono recati presso il fondo agricolo e hanno effettuato un sopralluogo per cercare di risalire ai responsabili.

I carabinieri hanno informato la procura di Sciacca che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per l’ipotesi di reato di danneggiamento. Secondo le prime informazioni, nella zona non ci sarebbero telecamere di sorveglianza.