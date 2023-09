Incendio a Ribera, auto di una 59enne a fuoco: trovata bottiglietta con liquido infiammabile

L'auto di una donna è stata incendiata a Ribera. Ad accorgersi delle alte fiamme è stata la stessa donna, una cinquantanovenne, che ha visto la propria vettura, una Volkswagen Golf, prendere fuoco. A quel punto è scesa per strada nel tentativo di spegnere il rogo. Insieme a lei sono scesi anche altri inquilini, preoccupati per quanto stesse accadendo.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, e in una traversa di via Roma, dove è avvenuto il fatto, sono giunte le forze dell'ordine. I carabinieri della tenenza di Ribera hanno ascoltato la donna e perlustrato la zona. A poca distanza dall'auto in fiamme è stata ritrovata, e sequestrata, una bottiglietta contenente residui di liquido infiammabile. Secondo una prima ricostruzione, nelle ore serali, qualcuno ha prima cosparso di benzina l'auto per poi darle fuoco.

I carabinieri hanno avviato le indagini, verificando se in zona vi siano telecamere di videosorveglianza.