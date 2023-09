Si smonta il cimitero dei barchini di Lampedusa: tre rimorchi carichi sono arrivati a Porto Empedocle

Tre rimorchi, carichi di barchini usati dai migranti per arrivare fino a Lampedusa, sono stati portati sul molo di Porto Empedocle. In due vi sono diversi natanti in metallo sequestrati quando, negli scorsi giorni, ci furono 112 sbarchi in 24 ore a Lampedusa. In un altro rimorchio sono stati invece accatastati i natanti di legno, tutti rimossi - realizzando la bonifica della costa - ieri a Lampedusa. Le operazioni di recupero, per il successivo smaltimento in discarica, andranno avanti sulla maggiore delle isole Pelagie anche nelle prossime ore.

Il molo Favaloro di Lampedusa da anni si è guadagnato il triste nomignolo di «cimitero dei barchini». Domenica scorsa Giorgia Meloni si è fermata per un po’ davanti a quel che resta delle imbarcazioni in ferro e legno, sotto lo sguardo attento di un paio di pescatori, le cui barche, invece, sono costrette a restare ferme in rada. Davanti a quei pescatori, che da troppo tempo ormai lavorano a singhiozzo, la premier ha assicurato un intervento per la rimozione di quella che il vicesindaco leghista Attilio Lucia ha definito una «bomba ecologica».