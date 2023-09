Stop ai trasferimenti in nave da Lampedusa: a Porto Empedocle cento migranti in fuga

Nessun trasferimento di migranti da Lampedusa è stato previsto per la mattinata di oggi (lunedì 18 settembre) dalla prefettura di Agrigento. All’hotspot di contrada Imbriacola, almeno per il momento, resteranno quindi 1.104 ospiti.

Il momentaneo stop agli spostamenti con il traghetto di linea è dovuto al fatto che nelle tensostrutture di Porto Empedocle ci sono 1.200 migranti. E altri cento, all'incirca, si sono arbitrariamente allontanati dalla struttura e vengono ricercati. Ieri, in tarda mattinata, si erano allontanati in 200 circa, riversandosi lungo la strada principale del paese. Ad accorrere, bloccandoli e riportandoli indietro, garantendo rapidi trasferimenti, i carabinieri. Fra coloro che erano fuggiti, e lo ha fatto in lacrime, anche un quindicenne tunisino che, a suo dire, veniva trattato male dagli adulti. I volontari di Camastra hanno chiesto al prefetto di Agrigento, Filippo Romano, e al questore, Emanuele Ricifari, se potevano portarlo con loro, nel piccolo paese della provincia agrigentina.