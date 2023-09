Lampedusa, volano le botte all'hotspot: lite per il mancato rispetto della fila per le identificazioni

Momenti di caos nell’hotspot di Lampedusa dove un gruppetto di migranti, di diversa nazionalità, è venuto alle mani dopo che si è innescata una lite per il mancato rispetto della fila per le identificazioni.

I poliziotti, in servizio nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola, stanno ancora identificando i migranti giunti la scorsa settimana quando, in sole 24 ore, ci sono stati 112 sbarchi. Alcuni, vedendosi passare avanti per il rilievo della impronte digitali e il foto-segnalamento da chi era arrivato dopo, hanno dato in escandescenze. A riportare la calma sono stati i poliziotti. Una persona è rimasta ferita e nella struttura è arrivata anche un’autoambulanza. Non c’è stato però bisogno del trasferimento al poliambulatorio perché l’immigrato ferito è stato medicato in infermeria.