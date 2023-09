Canicattì, trova un coltello legato allo specchietto dell'auto: intimidazione per una donna

Ha trovato un coltello a serramanico legato allo specchietto retrovisore della sua auto. L'inquietante episodio ai danni di una donna di 53 anni a Canicattì, in provincia di Agrigento. Ha subito lanciato l'allarme alle forze dell'ordine, sul posto è arrivata la polizia scientifica che ha effettuato i rilievi: si tratta di un coltello con una lama di circa quindici centimetri, lasciato sul posto dopo avere forzato lo sportello della macchina.

L'auto era parcheggiata in contrada Corrigi nell'area di pertinenza di un'attività commerciale. La donna è stata già sentita dagli investigatori, ai quali ha riferito che l'auto viene al momento utilizzata dalla figlia, una 24enne. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti, non è infatti escluso che si tratti di una intimidazione contro la donna o la ragazza. Le indagini sono in corso.