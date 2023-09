Sciacca, a un ristorante sequestrati 6 chili di prodotti ittici non tracciati

La polizia ha scoperto irregolarità in un ristorante e in due bar di Sciacca. I controlli sono stati eseguiti dalla squadra di polizia amministrativa del commissariato di Sciacca e da funzionari dell’Asp di Agrigento (Servizio igiene degli alimenti e nutrizione e del servizio igiene degli alimenti di origine animale).

Nel ristorante è stata riscontrata la violazione del regolamento comunitario (852/2004) per la mancata applicazione delle procedure Haccp, che sono basati sulla prevenzione e si pongono l’obiettivo di garantire la salubrità degli alimenti basate. Per questa violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da mille a seimila euro. Sequestrati poi circa sei chili di prodotti ittici privi di etichettatura ai fini della tracciabilità e dichiarati non idonei al consumo umano. Verranno distrutti.

Anche nel secondo esercizio, il bar/gelateria, è stata riscontrata la mancata applicazione delle procedure Haccp. Inoltre, è stata contestata la presenza di prodotti posti in contenitori o confezioni privi di etichetta e di tracciabilità (anche in questo caso è prevista una multa). Circa 45 chili di prodotti sono sono stati sequestrati.

Inoltre, presso un terzo esercizio adibito a bar, pasticceria e gelateria, in seguito al controllo effettuato il 7 settembre, è stata disposta la cessazione dell’attività di somministrazione. Tale misura resterà in vigore finché non verranno eliminate alcune irregolarità riscontrate. In questo bar, sulla base degli accertamenti svolti in ordine all’autorizzazione dell’occupazione del suolo pubblico, è stata contestata la difformità in eccesso rispetto a quanto già autorizzato dal Comune di Sciacca. Totale sanzioni amministrative per circa 5.500 euro. (in fase di definizione dall’Asp sulla base della documentazione richiesta in sede di controllo).