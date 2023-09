Neonato annega in mare a Lampedusa durante lo sbarco

Un neonato di 5 mesi è morto dopo essere finito in acqua al momento dello sbarco a Lampedusa.

La tragedia è avvenuta alle 4,18 circa, durante le caotiche operazioni di approdo dei 46 migranti soccorsi dalla motovedetta della Guardia costiera, quando più persone sono finite in acqua.

Tutte sono state recuperate, così come è stato ripescato il cadavere del piccino.

La salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, mentre la mamma del neonato si trova all’hotspot di contrada Imbriacola.

La polizia ha chiesto, per la donna, un supporto psicologico. Della ricostruzione del caso si occupa la Capitaneria di porto.