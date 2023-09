Agrigento, incidente tra uno scooter e un'auto: un 45enne in ospedale

Incidente ad Agrigento con due persone rimaste ferite. Lo schianto si è verificato in via XXV aprile, lo scontro è stato frontale. L'impatto è stato molto violento, sono rimasti coinvolti uno scooter Liberty Piaggio 150 e una Fiat Panda.

Ad avere la peggio è stato l'uomo a bordo del ciclomotore, un 45enne che è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Ferite lievi per il conducente dell'auto che è stato medicato sul posto. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Le indagini sono in corso