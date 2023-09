Agrigento, da 14 giorni all'obitorio la salma di un migrante di 18 anni: era sbarcato a Lampedusa

È morto due settimane fa per una malattia congenita dopo essere stato ricoverato, in coma, al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. È un diciottenne ivoriano, sbarcato negli scorsi mesi a Lampedusa e tenuto sotto controllo sanitario perché malato.

La salma è da 14 giorni all’obitorio dell'ospedale di Agrigento, finora non è stato possibile rintracciare i suoi i familiari e nessuno si è presentato per ritirare la salma. Prefettura e Comune di Agrigento sono al lavoro per incaricare un’agenzia funebre che si occupi della sepoltura.