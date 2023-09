Lampedusa, migrante ospite trasferito in elisoccorso all'Ospedale Civico di Palermo

Un migrante, ospite dell’hotspot di Lampedusa, è stato trasferito in elisoccorso, all’ospedale Civico di Palermo, per essere operato alla gamba sinistra dopo un trauma verificatosi per cause accidentali. Nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola sono rimasti, al momento, 121 ospiti, fra cui 64 minori non accompagnati. Non sono previsti, fino ad ora, trasferimenti.