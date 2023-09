Incidente sul lavoro a Santa Elisabetta: un operaio in gravi condizioni

Un volo di sei metri, poi il violento impatto con l'asfalto e la corsa in ospedale. E' ricoverato in condizioni gravissime un operaio di 42 anni che è precipitato da un'impalcatura in via Aldo Moro a Santa Elisabetta, in provincia di Agrigento.

Quando si è verificato l'incidente stava lavorando al rifacimento del prospetto di un'abitazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con codice rosso: si trova in terapia intensiva. In corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e gli accertamenti sull'attività lavorativa del 42enne. Bisognerà infatti verificare la presenza o meno di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla legge.