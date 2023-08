In fiamme condizionatore, salvato cinquantenne ad Agrigento: dormiva, non si era accorto di nulla

In fiamme il condizionatore e l’appartamento viene inghiottito da fuoco e fumo. È accaduto in via Regione Siciliana, ad Agrigento, dove sono accorse più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e i poliziotti della sezione volanti della questura. Vigili del fuoco e agenti hanno salvato il proprietario dell’abitazione: un cinquantenne che dormiva e che, di fatto, non si era accorto di nulla. Sgomberato, in via precauzionale, l’intero palazzo. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Lo stabile è risultato agibile, tranne l’appartamento dove è scoppiato l’incendio.