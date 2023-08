Incendio e incidenti sulla statale 640, un ferito e disagi al traffico

Un incendio e un incidente nelle prime ore della mattina hanno fortemente rallentato il traffico sulla strada statale 640, in contrada Caos, vicino Agrigento. Problemi soprattutto nel tratto vicino al cavalcavia in contrada Maddalusa, con un rogo che è stato domato dal personale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento, dove erano andate a fuoco, come al solito, delle sterpaglie. Andati in fumo anche alcuni alberi, vicino a delle abitazioni.

Le fiamme si sono propagate fino ad arrivare in strada, sfiorando alcuni veicoli e provocando anche un incidente, con una persona che è rimasta ferita in modo lieve. Il traffico in tutta la zona è stato inevitabilmente rallentato, anche a causa del fumo nero che rendeva difficoltosa la visibilità. La situazione adesso sembra tornata alla normalità.