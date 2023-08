Licata, il trattore si ribalta e lo travolge: muore un agricoltore

Tragedia a Licata, in provincia di Agrigento. Un agricoltore di 56 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando. E' successo nella zona di campagna di via Riesi: l'uomo stava lavorando in un terreno quando il mezzo si è ribaltato, travolgendolo.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto è arrivato l'elisoccorso del 118. Nonostante l'intervento dei sanitari, però, per l'agricoltore non c'è stato niente da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo. Indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.