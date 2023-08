Record di sbarchi a Lampedusa, 45 dalla mezzanotte

Dopo lo sbarco di 357 migranti, che erano a bordo di altri 10 barchini soccorsi dalla capitaneria di porto e dalla guardia di finanza al largo di Lampedusa, sull’isola, a partire dalla mezzanotte, ci sono stati 45 approdi (il numero massimo, fino a oggi, era di 43 sbarchi in 24 ore), per complessivi 1.589 persone. All’hotspot ci sono 2.882 persone.

Sulle ultime 10 barche, partite da Sfax, Kerkennah, Chebba in Tunisia e da Zuara in Libia, c’erano da 18 a 71 tra tunisini, ivoriani, burkinabè, egiziani, eritrei, egiziani, ghanesi, malesi, nigeriani, liberiani e sudanesi. La polizia, in questi minuti, sta trasferendo 101 migranti.

I 101 migranti verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che all’alba di domani approderà a Porto Empedocle. Per domattina la prefettura di Agrigento ha già disposto lo spostamento di altri 750 ospiti della struttura di primissima accoglienza.