Notte di sbarchi a Lampedusa, in 329 arrivano dopo la mezzanotte

Sono 329 i migranti che sono giunti, a partire dalla mezzanotte, a Lampedusa. Nove i barchini, con a bordo da 11 a 62 persone, tunisine per la maggior parte, ma anche indiane, malesi e sudanesi, soccorse dalle motovedette della guardia di finanza.

Diciotto tunisini, fra cui una donna e 3 minorenni, sono riusciti ad arrivare e a sbarcare, senza alcun allarme, né soccorso, direttamente a molo Madonnina. A bloccarli sono stati i militari della tenenza delle Fiamme gialle che hanno anche sequestrato il natante di legno di 6 metri usato per la traversata.

Sulla spiaggia della Guitgia, i carabinieri hanno invece bloccato 27 eritrei, sudanesi ed egiziani (compresi due minorenni e quattro donne) giunti con un barchino in vetroresina di 7 metri. I gruppi hanno riferito d’essere partiti da Sfax per la maggior parte, Zarzis, Djerba, Mahdia, in Tunisia. Solo uno dei 9 barchini arrivati sarebbe salpato da Sabrath in Libia.

Ieri, a Lampedusa, c’erano stati 28 sbarchi con un totale di 992 persone. La motovedetta della guardia di finanza, poco dopo le 22,30, ha recuperato dall’isolotto di Lampione 48 (comprese due donne) tunisini che a loro dire erano giunti con una barca di legno di circa 9 metri. Carretta che non è stata però ritrovata. (ANSA).