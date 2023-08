Licata, diciassettenne colpisce il padre con una chiave inglese: denunciato

Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dalla polizia alla Procura per i minorenni con l’accusa di lesioni personali per avere colpito il padre, al volto e al ginocchio, con una chiave inglese. Pare che padre e figlio discutessero, in mezzo alla strada, in via Gela, a Licata, per pregressi problemi. All’improvviso il ragazzo avrebbe preso la chiave inglese e si sarebbe scagliato contro il genitore che ha riportato traumi e contusioni varie e ha avuto bisogno di qualche punto di sutura.