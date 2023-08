In arrivo 460 migranti a Lampedusa, oltre 800 nell'hotspot

Sono 807, fra cui 166 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove sono in arrivo almeno altri tre gruppi di migranti soccorsi, per circa 460 persone.

Al momento, ci sono stati altri due sbarchi, per un totale di 55 persone. La motovedetta della guardia di finanza ha soccorso un barchino con a bordo 29 tunisini, fra cui 4 donne e 9 minori. I militari della tenenza, direttamente a molo Favarolo, hanno bloccato altri 26 sedicenti libici, fra cui 7 donne e 10 minori, che hanno riferito di essere salpati da Zwara, pagando 3500 dinari libici a testa per la traversata.

Per domattina la prefettura di Agrigento ha già disposto il trasferimento di 500 migranti, ospiti della struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola, con il traghetto di linea per Porto Empedocle.