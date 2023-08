In auto avevano cocaina e crack, due arresti a Misilmeri

I carabinieri della sezione radiomobile di Misilmeri hanno arrestato un agrigentino di 34 anni e un gambiano di 28 anni trovati in possesso di crack, cocaina e marijuana.

I due giovani stavano transitando di notte in via Pomara a bordo di un’auto. La strada è senza uscita e non di passaggio.

Nel corso del controllo in uno zaino sono stati trovati 25,7 grammi di crack, già suddiviso in dosi, 4,8 grammi di cocaina e 5,5 grammi di marijuana.

Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Termini Imerese che ha disposto per i due accusati di detenzione e spaccio di stupefacenti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel comune di residenza.