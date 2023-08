Incidente a Licata, scooter si schianta sul palco della fiera: due feriti gravi

Ancora un incidente stradale a Licata: un ragazzo in sella ad uno scooter ha perso il controllo del due ruote e si è schiantato insieme al passeggero contro un palco nei pressi di piazza Progresso, allestito per la fiera di Sant'Angelo. L'impatto, avvenuto ieri sera, è stato molto violento.

I due giovani, di 25 e 30 anni, entrambi di Palma di Montechiaro, sono stati soccorsi da alcuni commercianti presenti che hanno allertato il 118 e le forze dell'ordine. Sul posto sono giunte subito due ambulanze, i sanitari hanno prestato le prime cure del caso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Licata. Presso il nosocomio sono stati sottoposti ad accertamenti e, in considerazione della gravità delle ferite, sono stati trasferiti in elisoccorso presso gli ospedali Cannizzaro di Catania e Villa Sofia di Palermo.

Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le forze dell'ordine che hanno transennato la zona ed effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente, avviando le indagini.

Foto d'archivio: l'allestimento degli stand per la fiera di Sant'Angelo, a Licata