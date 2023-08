La Sicilia brucia, ettari di bosco in fumo a Burgio

Undici incendi sono divampati in Sicilia da questa mattina. Forestali e vigili del fuoco sono impegnati su diversi fronti. La situazione più seria nella zona di Burgio in contrada Ruggeri dove l’incendio sta distruggendo ettari di bosco. Sono in azione due canadair che stanno cercando di circoscrivere il rogo. Diversi gli incendi nel nisseno: a Butera nella zona di Lago Telai a Mazzarino in contrada Cozzo San Nicola, in contrada San Cono Sottano e a Monte Gibliscemi, a Mussomeli in contrada Torretta. Nell’ennese a Piazza Armerina in contrada Crepe nella strada provinciale 12, nel messinese a Furnari e a Gaggi.

A Palermo proseguono intanto le operazioni di bonifica su Montepellegrino, dove da giorni si sviluppano nuovi focolai lungo il costone roccioso che domina il capoluogo.