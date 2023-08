Bimbo di 4 anni di Menfi muore dopo 8 giorni di ricovero a Palermo, aperta un'inchiesta

Giallo per la morte di un bambino di 4 anni, dopo un ricovero di circa otto giorni all'ospedale dei bambini "Di Cristina" di Palermo. Il piccolo alcuni giorni fa è stato trasportato al pronto soccorso di Sciacca con un forte mal di pancia. Dopo i primi accertamenti è stato deciso di trasferirlo a Palermo e inizialmente è stato ricoverato in reparto. Le condizioni del piccolo, però, sono peggiorate e il bimbo è stato portato in Rianimazione.

Al momento non si conosce la causa del decesso, se si sia trattato di un virus o di altro. Intanto, a Menfi, è choc tra la comunità. Ieri il sindaco e il vicesindaco di Menfi si sono recati all'ospedale Di Cristina di Palermo per stringersi attorno al dolore della famiglia e il primo cittadino, Vito Clemente, ha comunicato di proclamare il lutto cittadino: "La comunità di Menfi piange la scomparsa di Gioele Palminteri - scrive Clemente -. Domani mattina (oggi, ndr) adotterò l'ordinanza per proclamare il lutto cittadino e, di conseguenza, tutti gli eventi in programma per Porto Palo in festa saranno annullati. L'amministrazione comunale dispiaciuta e addolorata esprime le proprie condoglianze alla famiglia Palminteri".

"Gioele si era sentito male, si è pensato a un virus intestinale - ha ricostruito il sindaco -. La situazione è apparsa però più grave del previsto ed è stato necessario il suo ricovero al "Di Cristina". Poi le sue condizioni sono peggiorate, fino alla morte. Si pensa che abbia contratto un virus molto aggressivo, sicuramente non la meningite, come si era sospettato all’inizio. La nostra comunità è costernata".

I familiari hanno presentato un esposto alla procura della Repubblica su eventuali responsabilità in ordine alla morte del piccolo. L'autorità giudiziaria ha sequestrato la salma e nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia.