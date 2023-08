Agrigento, dimentica un cucciolo di cane in auto: i vigili del fuoco lo salvano dal sole cocente

Un cucciolo di Labrador è rimasto imprigionato questa mattina all'interno di un'automobile ad Agrigento. Il suo padrone è sceso dal veicolo dopo aver posteggiato in viale delle Dune, nella zona balneare di San Leone, e dopo aver chiuso la portiera si è accorto di aver dimenticato le chiavi appese all'interno del mezzo. L'uomo si è poi allontanato frettolosamente per tornare a casa, al fine di recuperare le chiavi di riserva della macchina.

Il sole però era cocente e il cane era in sofferenza per via dell'alta temperatura dell'abitacolo. Per questa ragione alcuni passanti, prima del ritorno del padrone dell'auto, hanno chiamato il numero emergenze, allertando l'intervento dei vigili del fuoco. E' arrivata sul posto una squadra del comando provinciale di Agrigento che ha liberato il cucciolo mettendolo in salvo. Poco dopo è tornato il proprietario dell'auto e del cane che ha ringraziato i vigili per il celere intervento.