Licata, incidente a Fondachello: auto in bilico sul canalone

Un'auto resta in bilico, tenuta solo dalle ruote posteriori, sul bordo di un ponte. L'incidente che poteva causare gravi conseguenze al conducente dell'auto, è avvenuto oggi a Licata. Il conducente di una Nissan Micra ha perso il controllo della sua auto nel rione Fondachello-Playa e si è scontrato contro il guardrail che dà sul canalone di via Soldato Moscato. Come si vede dalla foto di quilicata.it l'autovettura non è caduta grazie al guardrail e al gradino sul quale era cementato che ha bloccato le ruote posteriori.

Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e una squadra dei vigili del fuoco di Licata del distaccamento di corso Argentina.