Donna picchiata dal fidanzato a San Leone: trasportata in ospedale ad Agrigento

Violenza contro una donna ad Agrigento. Una notte da incubo per una trentenne aggredita dal fidanzato: l'avrebbe colpita con schiaffi, pugni e pure con una mazza da baseball. È successo in un'abitazione in viale dei Giardini a San Leone, al culmine di una lite.

La ragazza, ferita in preda alla paura, è uscita dall'appartamento in piena notte per chiedere aiuto ai vicini di casa e ai passanti. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la giovane è stata trasportata in ospedale, dove ha raccontato di aver violentemente litigato con il compagno. Ha riportato ferite e contusioni alla testa. Sulla vicenda ha avviato le indagini la polizia.