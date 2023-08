Incidente ad Agrigento: scontro tra un suv e un'auto sul ponte Morandi, feriti i conducenti

Incidente stradale nella notte sul ponte Morandi di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati due veicoli: un Suv e una Fiat Punto, entrambe nere. All'interno delle due auto erano presenti soltanto i conducenti che sono rimasti feriti.

Le due vetture, secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri che sono intervenuti sul posto dopo l'incidente, si sono scontrate violentemente. I due occupanti, oltre allo choc, hanno riportato ferite. Immediatamente sono giunti sul luogo dell'impatto due ambulanze. I sanitari hanno soccorso i conducenti delle rispettive autovetture che si sono scontrate.

I carabinieri, invece, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico, nonostante l'ora in cui è avvenuto lo scontro, ha subito rallentamenti. Si è dovuto attendere il carro attrezzi per la rimozione dei mezzi e si è poi proceduto a mettere in sicurezza la strada togliendo tutti i detriti presenti sull'asfalto.

Pochi giorni fa, in contrada Consolida, sempre ad Agrigento, si era verificato, vicino al bivio per la zona industriale della città, uno scontro frontale tra due auto e due ventenni sono rimasti gravemente feriti. Si trovavano a bordo una Fiat Cinquecento e l'impatto è avvenuto contro un'Alfa Romeo Mito. I due giovani sono stati soccorsi dall'ambulanza e trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio.