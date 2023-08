Licata, 29enne incinta muore col bimbo: accusava mal di gola. Indaga la procura

È giallo a Licata. Una donna di 29 anni, in stato di gravidanza, è stata trovata morta in casa, con lei è deceduto il bambino che portava in grembo. La tragedia si è consumata nel quartiere Oltreponte. Il marito ha trovato la donna riversa per terra e, nel tentativo di rianimarla, l'ha trasportata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso, dove però ne è stata dichiarata la morte: sarebbero stati riscontrati segni di un’emorragia.

La donna, di origine marocchina, secondo una prima ricostruzione, sabato scorso aveva accusato un forte dolore alla gola e si sarebbe fatta visitare una prima volta. La situazione, però, nei giorni seguenti è degenerata, fino al decesso di ieri.

Il marito ha già presentato una denuncia, ipotizzando un caso di malasanità. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta e ha disposto l’autopsia sulla salma. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Licata. Sarà l’autopsia a dover chiarire la cause del decesso: se si sia trattato di un malore improvviso o se il malore accusato sabato sia degenerato e quindi si sia in presenza di un caso di malasanità.

Al termine dell’esame autoptico, la salma sarà restituita ai familiari per celebrare i funerali.