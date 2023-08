Lampedusa, aveva quattro chili di cocaina: arrestato

Nei giorni scorsi, a Lampedusa, i militari della guardia di finanza hanno arrestato in flagranza di reato di un lampedusano di 52 anni trovato in possesso di quasi quattro chili di cocaina.

L’operazione è scattata nelle mattinata del 31 luglio, quando i finanzieri hanno perquisito l’abitazione di un sospetto spacciatore di droga, su cui già da tempo avevano rivolto particolari attenzioni investigative, rinvenendo all’interno della stessa due panetti da un chilo ciascuno, ancora sigillati, contenenti sostanza risultata positiva alla cocaina mediante narcotest, ulteriori 67 grammi di analoga sostanza stupefacente, pronta per essere verosimilmente confezionata in dosi, due bilancini di precisione e la somma di euro 5.900 in banconote di vario taglio, occultati in posti diversi dell’abitazione e in luoghi anche insoliti (tra cui un barattolo di patatine).

I militari hanno, quindi, proceduto ad un immediato esame dei contenuti di un telefono cellulare trovato nella disponibilità del presunto spacciatore, rinvenendo nella galleria fotografica dello stesso una recente fotografia, raffigurante caratteristica vegetazione dell’isola; grazie alla capillare conoscenza dei luoghi, i militari erano in grado di risalire al punto esatto dove era stata scattata la fotografia e vi si recavano per ispezionare il posto, trovandovi, occultati in mezzo ad un cespuglio, altri due panetti di sostanza risultata positiva alla cocaina, del peso complessivo di 2,4 kg circa, d’aspetto uguale a quelli rinvenuti nell’abitazione dell’uomo.

Su richiesta della procura di Agrigento, il Gip ha convalidato l’arresto del presunto spacciatore ordinandone la custodia cautelare in carcere.