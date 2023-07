Bimbo di 6 anni investito a Santo Stefano di Quisquina, interviene l’elisoccorso

Un bambino di sei anni è stato travolto da un’auto a Santo Stefano di Quisquina, nell’Agrigentino ed è stato trasferito in elisoccorso in ospedale a Palermo. L’incidente è avvenuto in via Reina, vicino alla chiesa madre.

Il bambino sembra che stesse giocando in strada quando è stato travolto da un uomo di 69 anni di Santo Stefano Quisquina, un impiegato regionale in pensione. L'uomo che era alla guida di una Lancia, sembra che non abbia fatto in tempo a frenare. É stato lo stesso automobilista a chiamare i soccorsi. Dopo l’arrivo in ospedale, i medici hanno preferito richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento al Civico di Palermo.

Sul posto dell'incidente stradale, per stabilire la dinamica, sono giunti i carabinieri.