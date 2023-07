Pastore di Naro cade in una scarpata e muore

Un pastore di 55 anni, di Naro, Rosario Alaimo, è morto a causa di un incidente mentre stava pascolando il gregge di pecore nelle campagne del paese. L’uomo è scivolato in una scarpata ed è finito in un fossato. Un passante, nel vedere le pecore e il cane sparpagliati per la campagna, ha dato un’occhiata in giro e si è accorto del cadavere.

I carabinieri hanno ricostruito l’accaduto e i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì hanno recuperato il cadavere.