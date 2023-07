Bimbo di due anni cade in acqua al momento dello sbarco a Lampedusa, salvato

Un bimbo di due anni è caduto in acqua, durante la notte, al momento dello sbarco su molo Favarolo di Lampedusa. A tuffarsi in mare è stato il maresciallo Luigi Coppola, caposquadra della guardia di finanza a disposizione dell’hotspot. L’ufficiale ha salvato il piccino che, subito visitato, è risultato essere in buona salute. Il maresciallo Coppola si è invece fatto male ad un polso ed è stato portato al Poliambulatorio.