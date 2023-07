Sterpaglie bruciano a ridosso della statale a Licata, il fumo causa un incidente con un ferito

Sterpaglie bruciano, il fumo invade la carreggiata, un’auto si scontra con un furgone e un uomo resta ferito. È accaduto questa mattina lungo la strada statale 115, all’altezza del bivio per Torre di Gaffe, in territorio di Licata.

L’incidente è avvenuto tra un Fiat Ducato e una Fiat 500. Immediati i soccorsi. Il ferito è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo di Altopasso. Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi. Da risalire alle cause del rogo di sterpaglie. Da accertare se il fuoco sia stato appiccato da qualcuno o se più probabilmente sia divampato per via delle alte temperature.