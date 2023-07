Altri cinque sbarchi a Lampedusa, potenziati i trasferimenti dall’hotspot sovraffollato

Sono 221 i migranti che sono sbarcati a Lampedusa dopo che i cinque barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Solo uno dei cinque natanti, quello che aveva a bordo 43 afghani, bengalesi, egiziani, pakistani, senegalesi e siriani, è partito da Zuwara in Libia. Gli altri quattro, con a bordo 38, 45, 45 e 50 persone originarie di Costa d’Avorio, Guinea, Liberia, Mali, Senegal, Burkina Faso, Camerun e Sudan, hanno invece mollato gli ormeggi da Sfax in Tunisia. Tutti sono stati portati nell’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 2.104 ospiti. In mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia ha imbarcato 760 ospiti sul traghetto Galaxy che giungerà fra poco a Porto Empedocle. Nel pomeriggio sono stati trasferiti, con nave della Guardia di finanza, che sta facendo rotta verso Pozzallo, 113 migranti e per la serata è previsto un ulteriore trasferimento, con il traghetto di linea Cossydra, di 190 persone.