In poche ore 17 sbarchi a Lampedusa, arrivati 652 migranti

Sono 652 i migranti che, fra la notte e l’alba, sono giunti a Lampedusa dove ci sono stati 17 sbarchi. Fra i soccorsi, anche i 12 tunisini, fra cui una donna, che sono stati bloccati, poco prima delle 3, a molo Madonnina, dai carabinieri, arrivati sulla terraferma con un barchino in legno di 5 metri.

La guardia di finanza ha bloccato prima un barchetta con a bordo 6 tunisini e poi un gommone con 2 uomini che hanno riferito d’essere partiti alle 22 di mercoledì da Mahdia, in Tunisia. Due le imbarcazioni che, a detta dei migranti sbarcati, sono salpate dalla Libia: su una, partita da Abu Kammash, c’erano 39 (9 donne e 11 minori) egiziani, marocchini, siriani e palestinesi; su un’altra partita da Zuara erano in 62 (1 donna e 2 minori) bengalesi, egiziani e siriani.

La maggior parte dei natanti, con una media di 50 persone a bordo, è salpata da Sfax, in Tunisia. Ieri, in 24 ore, sull’isola c’erano stati 29 sbarchi, per un totale di 1.167 persone.