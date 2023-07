Altri dieci barchini soccorsi a Lampedusa, a bordo c'erano 398 migranti

Altri 10 barchini, con un totale di 398 migranti, sono stati soccorsi al largo di Lampedusa dove, dalla mezzanotte, gli approdi salgono a 25 con un totale di 938 persone. Sui natanti, soccorsi da guardia di finanza, capitaneria e motovedette di Frontex, c’erano da un minimo di 9 a un massimo di 82 persone.

Proprio questi ultimi, fra cui 9 donne e 5 minori, erano su un peschereccio di 30 metri, con un equipaggio di 12 persone, battente bandiera tunisina, che è stato bloccato dalle fiamme gialle dopo che il gruppo - composto da egiziani ed eritrei - è sbarcato in località Faro Rosso. La maggior parte delle carrette, stando alle dichiarazioni degli sbarcati, è salpata da Sfax, in Tunisia, nonché da Sidi Mansour. Ma ci sono stati anche, tre gruppi, coloro che hanno riferito d’essere partiti da Zuawara in Libia. A comporre i diversi gruppi, persone originarie di Sudan, Mali, Guinea, Eritrea, Camerun, Costa d’Avorio, Siria, Senegal, Burkina Faso.

Nell'hotspot quasi 2.500 persone

Sono 2.488 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Dopo la raffica di sbarchi di oggi, al momento sono 25 con un totale di 938 sbarcati a partire dalla mezzanotte, la struttura di contrada Imbriacola resta sovraffollata. Per la serata, la polizia scorterà al porto 180 migranti che verranno imbarcati sul traghetto di linea Cossyra che all’alba di domani approderà a Porto Empedocle. In tarda mattinata ne avevano trasferiti altri 450.