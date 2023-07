Licata, dà cibo ai gatti ma il condominio non gradisce: scoppia una lite, ferita una donna

Dava da mangiare ai gatti nei pressi del condominio in cui abitava. Pratica che infastidiva alcuni residenti. Protagonisti di quello che è finito per diventare un fatto di cronaca sono la madre di un giovane gattaro di Licata e un'altra donna che abita nello stesso stabile. Una vicenda avvenuta nel quartiere Bronx del comune agrigentino che è sfociata in violenza e denunce. Più volte il giovane era stato richiamato perché nutriva e dissetava i gattini della zona ma lui ha continuato. Sabato una donna del palazzo ha rimproverato la madre del ragazzo, invitandola a prendere provvedimenti. Una lamentela non gradita che ha fatto scoppiare una lite. Oltre a vari insulti sono volati spintoni, schiaffi e calci. La donna che era infastidita dal gattaro è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari del 118.

Sul posto è arrivata la polizia del commissariato di Licata che ha sedato la lite e ha denunciato la mamma del giovane alla Procura della Repubblica di Agrigento. Gli agenti, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno raccolto infatti la denuncia per le ipotesi di reato di minacce e lesioni personali della donna ferita.