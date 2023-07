Caltabellotta, operaio investito mentre effettua lavori: intervenuto l'elisoccorso, è grave

Aveva parcheggiato la sua auto sul ciglio di una strada di Caltabellotta, in provincia di Agrigento, per effettuare alcuni rilievi nell’area naturale di Piano Monaco quando è stato investito. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni. È ció che è accaduto questa mattina ad un operaio del Consorzio di bonifica, un uomo di 58 anni di Lucca Sicula. Intorno alle 10, un suv Jeep Renagade ha colpito la parte posteriore sinistra dell'auto dell'operaio, una Fiat Punto che era posteggiata. L'automobile colpita è finita addosso al 58enne che era a pochi metri di distanza.

Chiamati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza che ha ritenuto necessario l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti anche i carabinieri della compagnia locale, i vigili del fuoco e il sindaco di Lucca Sicula Salvatore Dazzo. La zona è stata messa in sicurezza e i militari hanno effettuato i rilievi. (ph. risoluto.it)