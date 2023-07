Cento migranti soccorsi in mare e trasferiti a Lampedusa

Due gli sbarchi oggi a Lampedusa, in totale 100 persone salvate. Stamattina 61 migranti, fra cui due donne, i migranti che, sono arrivati a Lampedusa dopo che la lancia libica sulla quale viaggiavano è stata soccorsa, in area Sar, dalla motovedetta Cp324 della guardia costiera.

Il gruppo, composto da egiziani, siriani, pakistani ed etiopi, ha riferito ai soccorritori d’essere salpato alle 7,30 di ieri da Zuwara in Libia. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove gli ospiti presenti sono ora 877. Al momento, non sono previsti trasferimenti per la mattinata.

Il secondo sbarco

Altri 39 migranti, fra cui 3 donne, sono arrivati nell'isola dopo che il loro barchino è stato agganciato, nelle acque antistanti all’isola, dalla motovedetta Bso120 della guardia di finanza.

Il gruppo ha riferito di essere originario di Costa d’Avorio, Guinea, Gambia, Mali, Senegal e Sierra Leone e d’esser partito da Sfax, in Tunisia, alle ore 10 di sabato. Anche loro sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola.