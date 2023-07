Soccorsi 31 migranti su una carretta del mare, altri 800 lasciano Lampedusa

Trentuno migranti, fra cui 4 donne, sono sbarcati a Lampedusa dopo che il loro barchino di 6 metri, partito da Sfax, è stato soccorso in acque Sar dalla motovedetta Cp327 della guardia costiera. Il mare è mosso e la «carretta» rischiava di colare a picco. È il primo sbarco sull’isola da dopo la mezzanotte. I migranti hanno riferito di essere originari di Guinea, Burkina Faso e Costa d’Avorio. Dopo un primo triage sanitario a molo Favarolo sono stati portati all’hotspot.

Sono 800, sui 1.557 ospiti dell’hotspot, i migranti che sono stati imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Il trasferimento è stato fatto su disposizione della Prefettura d’intesa con il Viminale. A scortare, in diversi gruppi, i migranti fino al porto di Lampedusa è stata la polizia. Nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola restano, al momento, 757 persone, di cui una settantina di minori non accompagnati.