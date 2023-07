Agrigento, la figlia scrive alla donna uccisa dal marito: “Mamma, ci lasci un dolore indicibile”

Sarà il medico legale Alberto Alongi, incaricato dalla Procura della Repubblica di Agrigento, ad eseguire le autopsie sui corpi di Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, e della moglie Ilenia Bonanno, 45 anni, quest’ultima vittima di femminicidio, uccisa dal marito che poi si è impiccato. L’uomo soffriva di depressione a causa del suo stato di disoccupazione.

L’esame autoptico dovrà chiarire, soprattutto, come è stata uccisa Ilenia Bonanno, visto che il procuratore reggente, Salvatore Vella, ha dichiarato che non c’era un taglio alla gola come ipotizzato in un primissimo momento. Sembra, invece, che la donna sia stata strangolata e accoltellata. E poi sistemata sul letto matrimoniale dal suo carnefice che dopo essersi reso conto del gravissimo gesto che aveva compiuto avrebbe preso una corda e si sarebbe impiccato nella stessa stanza.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio